Лифтбек «Москвич 6» получит новую топ-версию в 2024 году

Лифтбек «Москвич 6», который в настоящее время доступен в комплектациях «Комфорт» и «Бизнес», в 2024 году получит новую топ-версию под названием «Техно». О том, какие именно опции окажутся в этом исполнении – пока не сообщается. Известно лишь, что в нем будет шесть подушек безопасности вместо четырех, пишет «Российская газета». Стоимость новой максимальной комплектации «Москвича 6» будет объявлена ближе к старту продаж.

Кроме того, в настоящее время завод «Москвич» работает над набором теплых опций для этого автомобиля. Например, в будущем лифтек может получить подогрев заднего ряда, однако сроки появления такого оборудования не называются.

Напомним, новый лифтбек «Москвич 6» поступил в продажу в середине октября. На начальном этапе новинка предлагается покупателям с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 136 л.с., работающим в паре с вариатором. С базовым мотором «Москвич 6» доступен в двух комплектациях – «Комфорт» и «Бизнес» – стоимостью 2 млн 626 тыс. рублей и 2 млн 826 тыс. рублей соответственно. Версия «Бизнес» с более мощным 1,5-литровым мотором (174 л.с.), который работает в сочетании с 6-ступенчатым «роботом», предлагается за 2 млн 976 тыс. рублей.

Так, в базовой версии «Комфорт» лифтбек комплектуется полностью светодиодной оптикой, подогревом передних сидений, вертикальным экраном мультимедиа размером 10,4 дюйма, камерой заднего вида, датчиками парковки, бесключевым доступом.

Комплектация «Бизнес» имеет еще больше современных опций, например, цифровую приборную панель с цветным экраном на 7 дюймов, климат-контроль, электропривод сиденья водителя, систему камер кругового обзора 360 градусов, люк с электроприводом.

Лифтбек «Москвич 6» имеет следующие габариты: 4770 мм в длину, 1820 мм в ширину и 1492 мм в высоту. Дорожный просвет составляет 140 мм. Автомобиль обладает просторным салоном и вместительным багажником объемом 540 литров.

Фото: АЗ «Москвич»