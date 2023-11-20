АВТОВАЗ заявил о блокировке платежей компании иностранными банками

Ужесточение санкционного режима после включения АВТОВАЗа в американские санкционные списки в сентябре этого года привело к блокировке платежей компании со стороны иностранных банков как недружественных, так и дружественных стран, заявил президент компании Максим Соколов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

«Последствием этого стали новые массовые отказы зарубежных поставщиков, субпоставщиков, финансовых институтов, банков от сотрудничества с нашим автопромом. Так, иностранные банки просто блокируют как наши исходящие платежи, так и в сторону АВТОВАЗа, если говорить об экспортной продукции», – сказал М. Соколов, комментируя последствия включения компании в SDN List. «Причем это идет, к сожалению, повсеместно - не только из недружественных дестинаций. Но и с учетом риска вторичных санкций практически от всех иностранных банков», – добавил глава АВТОВАЗа, которого цитирует агентство «Интерфакс».

Как отмечает руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, несмотря на то, что уровень локализации производства автомобилей в России с каждым годом растет, большинство отечественных автозаводов зависит от импортных компонентов, технологий и оборудования.

«За последний год практически все автоконцерны в РФ начали импортозамещать ряд необходимых деталей, однако всё равно многие поставщики комплектующих находятся за рубежом. Например, дружественные нам китайские производители. Прежде всего, для них существуют риски продолжения партнерства с Россией, так как они также могут столкнуться с рядом ограничений», – комментирует эксперт.

По его мнению, основной целью введения санкций со стороны Запада в отношении промышленности России является ослабление производственного и технологического потенциала отечественных предприятий. Однако для минимизации рисков тоже существуют варианты – например, корректировка логистических цепочек поставок машинокомплектов, схем финансовых транзакций для их оплаты.

Фото: АВТОВАЗ