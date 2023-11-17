Дилеры привезли новый пикап JAC T9 за 4,5 млн рублей

На российском авторынке появился новый пикап JAC T9, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет 4 млн 499 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Рамный пикап JAC T9 имеет следующие габариты: 5330 мм в длину и 1965 мм в ширину при колесной базе 3400 мм. Под капотом автомобиля установлена 2-литровая «турбочетверка» мощностью 231 л.с., которая работает в сочетании с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода.

В оснащение JAC T9, помимо прочего входят, отделка кожей, климат-контроль, панорамный люк, система камер кругового обзора, парктроники, «зимний пакет», беспроводная зарядка, сиденья с электрорегулировкой и др. Автомобиль 2023 модельного года внешне можно отличить по вертикальным ламелям решетки радиатора.

Напомним, официально в России представлен пикап JAC T8 Pro, продажи которого стартовали в августе этого года. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры JAC начали прием предзаказов на компактный кроссовер JAC JS3, который представляет собой рестайлинговую версию модели S3.

Фото: www.autohome.com.cn