Константин Байшев назначен заместителем гендиректора GAC Motor Rus

Заместителем генерального директора GAC Motor Rus назначен Константин Байшев. Напомним, ранее, с марта 2004-го по сентябрь 2018 года, он работал директором по продажам и маркетингу GM-АВТОВАЗ. Затем, с ноября 2019-го по сентября 2023 года, был директором по продажам запчастей в «УзАвто Моторс» в Узбекистане.

В настоящее время модельная линейка GAC представлена на российском рынке кроссоверами GS5 и GS8 нового поколения. По итогам десяти месяцев 2023 года в России было продано 1818 автомобилей GAC, что в 4,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ