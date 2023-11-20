В Россию привезли партию иранских седанов Iran Khodro Dena

Российские дилеры привезли партию новых иранских седанов Iran Khodro Dena, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет 1,6 – 1,7 млн рублей в зависимости от дилера, пишет портал Autonews.ru.

Под капотом Iran Khodro Dena установлен 1,7-литровый турбодвигатель мощностью 150 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатым «автоматом». Максимальная скорость седана составляет 205 км/ч. В оснащение модели, помимо прочего, входят центральный замок, люк в крыше, обогрев передних и задних сидений, обогрев зеркал заднего вида, датчик дождя и света, парктроники, камера заднего вида, круиз-контроль, кондиционер, антиблокировочная система тормозов (ABS) и система курсовой устойчивости.

Также в российских автосалонах можно приобрести седан Iran Khodro Tara. В основе этого автомобиля лежит французская платформа PSA PF1, которая в Иране получила название IKCO IKP1. Седан Tara же представляет собой видоизмененный Peugeot 301. При этом у моделей остались общие элементы кузова и салон. Автомобиль оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем Peugeot TU5P, который имеет мощность 113 л.с.

«Учитывая, что в Иране выпускают не самые современные автомобили, шансов занять большую долю рынка в нашей стране у них немного. Ведь российский потребитель выбирает, в первую очередь, внешне симпатичные машины. И репутацию бренда. У иранских автомобилей эти параметры далеко не на первом месте. С точки зрения позиционирования они могут торговаться в нише дешевых седанов, которые активно покупают корпоративные парки и которых сейчас катастрофически не хватает», – комментирует директор по развитию и корпоративному управлению компании «Нижегородец» Алексей Макаров.

Фото: Iran Khodro