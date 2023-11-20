Обновленный Kia Sorento получил «внедорожную» версию X-Pro

Обновленный Kia Sorento получил заводскую «внедорожную» версию X-Pro, премьера которой состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Как пишет портал Motor.ru, новинка отличается антрацитовыми пятиспицевыми 17-дюймовыми дисками, «зубастыми» шинами BF Goodrich с высоким профилем, практичными бамперами, усиленными рейлингами, богатым оснащением и обязательным полным приводом.

В остальном североамериканские версии Kia Sorento идентичны южнокорейским. После рестайлинга кроссовер обрел другую внешность и салон, расширен набор базового оборудования. В США доступны пять комплектаций, причем гибридные варианты не обновились вовсе: их апгрейда придется подождать до 2025 модельного года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Kia считает заряжаемые гибриды бесперспективными, поскольку потребители не понимают концепции бензин-электрических систем, что неминуемо сказывается на спросе. Тем не менее полностью отказываться от PHEV в Kia не собираются. Кстати, скепсис Kia к заряжаемым гибридам разделяют в компании Mercedes-Benz, которая 1,5 года назад прекратила разработку принципиально новых бензин-электрических моделей, чтобы сфокусироваться на полноценных электромобилях.



Фото: Kia