У дилеров почти не осталось LADA Largus из последней партии

В ГК «Прагматика» в Санкт-Петербурге на этой неделе выдан последний автомобиль из партии новых LADA Largus. При этом в остальных ДЦ, где представлена компания, эти машины уже закончились, сообщили «Российской газете» в ГК «Прагматика».

В то же время стоит отметить, что на маркетплейсах еще остались Largus, которые были выпущены на АВТОВАЗе в августе. Всего в продаже не больше 60 машин, все они еще есть в регионах, а в Москве, например, новые «Ларгусы» у дилеров уже не найти.

Напомним, АВТОВАЗ официально не объявлял цены на LADA Largus из последней партии из 650 автомобилей с 90-сильным мотором. А дилеры просят за машину минимум 2 млн рублей.

«LADA Largus – уникальный для сегодняшнего российского рынка автомобиль, ему сложно подобрать аналоги. Конечно, на недавнюю партию спрос превышал предложение, а машина, в первую очередь, была интересна корпоративным клиентам», – рассказал директор по развитию сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

Напомним, в августе АВТОВАЗ завершил производство LADA Largus в Тольятти, выпустив «прощальную» партию из 650 автомобилей. В это число также вошли машинокомплекты для наладки технологического оборудования на производственной площадке в Ижевске, а также для опытной партии электромобилей LADA e-Largus, которая будет собрана на этом предприятии до конца нынешнего года.

Ранее АВТОВАЗ принял решение о переносе производства всего семейства LADA Largus на производственную площадку в Ижевске. Проект переноса планируется завершить во втором квартале 2024 года. Перенос производства LADA Largus связан с планами по загрузке Линии №1 в Тольятти, где в краткосрочной перспективе планируется значительно увеличить производство автомобилей семейства Vesta, а также поставить на конвейер представительский седан LADA Aura и новый кроссовер на платформе Vesta. Таким образом, Линия №1 будет специализироваться на выпуске со-платформенных автомобилей. Перерыв в выпуске Largus также позволит российским поставщикам освоить дополнительную номенклатуру компонентов для повышения технологического суверенитета по этой модели. Фото: АВТОВАЗ

Фото: АВТОСТАТ