Японская компания Subaru представила кроссовер Forester нового поколения, который поступит в продажу весной 2024 года. Новинка полностью сменила внешность и отличается заниженной оконной линией и более горизонтальным капотом в стиле первого поколения этой модели, пишет портал Autonews.ru.

Новый Subaru Forester построен на прежней платформе, но получил совершенно новый кузов с интегрированной рамой. Пока для машины анонсирован единственный двигатель объемом 2,5 л – это четырехцилиндровый оппозитный мотор, который развивает 183 л.с. и 241 Нм крутящего момента. В предыдущей генерации мощность двигателя была на 2 л.с. выше, а вот момент, напротив, чуть меньше.

Уже в базовой комплектации новый Subaru Forester оснащен автоматической трансмиссией, а именно вариатором. При этом система полного привода была усовершенствована: повысилась скорость срабатывания муфты, а также добавилась система управления вектором тяги. Электроника в повороте регулирует подаваемый на каждое из задних колес крутящий момент, позволяя кроссоверу лучше ввинчиваться в вираж.