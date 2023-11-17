Японская компания Subaru представила кроссовер Forester нового поколения, который поступит в продажу весной 2024 года. Новинка полностью сменила внешность и отличается заниженной оконной линией и более горизонтальным капотом в стиле первого поколения этой модели, пишет портал Autonews.ru.
Новый Subaru Forester построен на прежней платформе, но получил совершенно новый кузов с интегрированной рамой. Пока для машины анонсирован единственный двигатель объемом 2,5 л – это четырехцилиндровый оппозитный мотор, который развивает 183 л.с. и 241 Нм крутящего момента. В предыдущей генерации мощность двигателя была на 2 л.с. выше, а вот момент, напротив, чуть меньше.
Уже в базовой комплектации новый Subaru Forester оснащен автоматической трансмиссией, а именно вариатором. При этом система полного привода была усовершенствована: повысилась скорость срабатывания муфты, а также добавилась система управления вектором тяги. Электроника в повороте регулирует подаваемый на каждое из задних колес крутящий момент, позволяя кроссоверу лучше ввинчиваться в вираж.
Интерьер остался консервативным: сохранились даже аналоговые приборы со стрелками. При этом на центральной консоли разместился большой дисплей с диагональю 11,6 дюйма. Правда, у базовой версии будет только 7-дюймовый дисплей.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Subaru представила новую модификацию купе BRZ – исполнение tS, адаптированное под гоночную трассу. Стоимость спорткара будет объявлена ближе к старту продаж, который состоится в следующем году. Автомобиль получил амортизаторы Hitachi со специальными настройками, более производительные тормоза Brembo, а также новые 18-дюймовые колеса с покрышками Michelin Pilot Sport 4. Также купе BRZ tS стало первой моделью Subaru, у которой фирменный комплекс систем помощи водителю EyeSight сочетается с механической коробкой передач.
Внешний вид BRZ tS отличается черной крышей и темно-серыми дисками, а в салоне новой версии предусмотрены комбинированная отделка черной кожей и нубуком с прострочкой синей нитью. По уровню оснащения новинка повторяет базовое купе в комплектации Limited. Технически Subaru BRZ tS не отличается от прочих версий и оснащается атмосферным 2,4-литровым оппозитным двигателем мощностью 228 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатой «механикой».
Фото: Subaru