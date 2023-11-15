Tesla запрещает покупателям электропикапов Cybertruck его перепродажу в первый год

Компания Tesla включила в контракт на покупку электрических пикапов Cybertruck пункт о том, что владельцы соглашаются не продавать и не пытаться продать автомобиль в течение первого года с момента его поставки.

Как пишет агентство «Интерфакс», владельцы электропикапов, которым необходимо будет продать их менее чем через год, должны будут уведомить компанию. Если Tesla одобрит такое исключение из правил, то она будет иметь первоочередное право на выкуп автомобиля со скидкой в 25 центов за пройденную милю и рядом других условий.

«Если Tesla откажется приобрести ваше транспортное средство, вы можете перепродать его третьему лицу только после получения письменного согласия от Tesla», – говорится в контракте.

При этом в случае нарушения условий Tesla оставляет за собой право обратиться в суд и, вероятно, больше не будет поставлять автомобили этому клиенту.

Напомним, серийный выпуск нового электрического пикапа Cybertruck стартовал на техасском заводе Tesla в городе Остин в июле этого года, а продажи новинки начнутся 30 ноября. На полную мощность производство модели должно выйти в следующем году. Ежегодно Tesla намерена производить 375 тыс. пикапов Cybertruck. Согласно данным неофициального ресурса Tesla Reservation Tracker, число предварительных заказов на электропикап превышает 1,8 млн штук. Точная отпускная цена новинки пока не сообщается, по неофициальным данным, она составляет от 50 тысяч до 70 тыс. долларов.

Самые дешевые версии Tesla Cybertruck будут иметь один электромотор на задней оси. Разгон до первой «сотни» составит 6,5 сек. В «среднем» исполнении электропикап получит два электромотора и полный привод. Разгон до 100 км/ч уменьшится и составит 4,5 сек. Топовой версией станет трехмоторная модификация, которая сможет достигать первые 100 км/ч за 2,9 сек. Емкость батареи не раскрывается, однако запас хода самой дорогой комплектации превысит 800 км на одном заряде.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», американский производитель электромобилей Tesla увеличил производство и поставки машин во втором квартале 2023 года более чем на 80%. Так, в отчетный период производство электромобилей Tesla выросло по отношению к прошлому году на 85,5% до 479,7 тыс. машин. При этом выпуск Model 3 и Model Y достиг 460 тыс. 211 единиц (+90%). Также произведено 19 тыс. 489 электромобилей Model S и Model X – на 18,8% больше, чем годом ранее. Во втором квартале компания Tesla поставила дилерам 466 тыс. 140 машин, что на 83% выше показателя годичной давности. Поставки Model 3 и Model Y увеличились на 87,4% до 446 тыс. 915 штук, Model S и Model X – на 19% до 19 тыс. 225 единиц.

Фото: Tesla