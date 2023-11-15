Автомобили УАЗ и LADA появятся на рынке Ганы

Первые автомобили УАЗ производства Ганы могут сойти с конвейера в столице этого африканского государства в первом квартале 2024 года. Об этом агентству «РИА Новости» рассказал председатель ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренс Ауку-Боатенг, добавив, что в настоящее время стороны подписывают соответствующие протоколы.

Напомним, в октябре Ульяновский автозавод и делегация западноафриканской группы компаний Jospong договорились о поставке российских машин в Гану. Первая тестовая партия «Пикапов» должна отправиться в африканскую страну до конца нынешнего года.

Кроме того, Лоуренс Ауку-Боатенг сообщил, что компания U2 company limited получила лицензию на продажу автомобилей LADA в Гане и ведет переговоры с АВТОВАЗом о локализации производства российских машин.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Эфиопия в ближайшей перспективе откроет на своей территории производство российских автомобилей LADA для африканского рынка. По словам посла Эфиопии в РФ Чама Угалы Уриата, соответствующий контракт уже подписан АВТОВАЗом с одной из эфиопских компаний. По его словам, российские автомобили могут поставляться, например, в Судан и Южный Судан, Кению и Сомали. Посол также добавил, что в настоящее время и другие российские автопроизводители проявляют интерес организации сборки в Эфиопии: в частности, еще две компании ведут консультации с эфиопской стороной по этому поводу. Между тем, информацию об организации сборки автомобилей LADA в Эфиопии на самом АВТОВАЗе комментировать не стали.

Фото: УАЗ