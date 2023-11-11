Американская компания Chrysler выпустит свой первый электромобиль в 2025 году. Об этом сообщил генеральный директор бренда Кристин Фьюэлл. По ее словам, это будет двухрядный кроссовер, в основе которого лежит концепт Airflow, представленный в 2022 году.

Как пишет «Газета.Ru», прототип построен на платформе STLA Large и имеет два 204-сильных электромотора, обеспечивающих полный привод. Заявлен запас хода от 560 до 640 км, а также фирменный автопилот STLA AutoDrive уровня автономности Level 3.

Электромобиль получил четырехместный салон с раздельными креслами, а также фирменную архитектуру STLA SmartCockpit, которая подразумевает отдельные экраны и веб-камеры для каждого пассажира. Предусмотрена операционная система STLA Brain для работы с бортовой электроникой.

Планируется, что модельная линейка бренда Chrysler, которая на сегодняшний день состоит из седана 300 и семейного минивэна Pacifica, к 2028 году будет включать две – три модели электромобилей, включая минивэн.

Фото: Chrysler