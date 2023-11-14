Внедорожник LADA Niva Travel может стать электромобилем

АВТОВАЗ может выпустить электромобиль на базе LADA Niva Travel. Об этом рассказал вице-президент по инжинирингу АВТОВАЗ Евгений Шмелёв, по словам которого компания потенциально готова предложить линейку электромобилей на своих базовых платформах, включая Vesta, Niva и Largus.

Предполагается, что АВТОВАЗ может предложить такие модели, если государство обеспечит электромобили субсидиями, зависящими от уровня локализации. Благодаря этому компания может сразу выйти на высокий уровень применения отечественных компонентов, пишет Telegram-канал «Автопоток».

Напомним, у АВТОВАЗа уже существует прототип электрокара на базе LADA Vesta. В настоящее время в компании работают над электрической моделью e-Largus, производство которой наладят на мощностях автозавода в Ижевске. Первую опытную партию планируется выпустить в конце 2023 года, запуск в серию запланирован на 2024 год.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в настоящее время АВТОВАЗ ведет разработку нового семейства сегмента «В» на глобальной платформе XJO. Производство новинки, которая получит название LADA Iskra, должно начаться в конце 2024 года на заводе компании в Тольятти, а продажи стартуют в первом квартале 2025-го. Новое семейство будет выпускаться в трех вариантах кузова: седан, универсал и кросс-универсал. При этом LADA Iskra будет представлена на рынке параллельно с более компактной и бюджетной LADA Granta и со временем полностью заменит эту модель в линейке АВТОВАЗа: производство LADA Granta планируется завершить к 2027 году. Кроме того, на конец 2025 года намечен дебют кроссовера на платформе LADA Vesta.

Фото: АВТОВАЗ