Volvo представила электрический минивэн EM90

Как пишет « Газета.Ru », Volvo EM90 построен на платформе Geely SEA, на которой базируется минивэн Zeekr 009. Длина новинки составляет 5206 мм при колесной базе 3205 мм. Электроминивэн оснащен силовой установкой мощностью 272 л.с., тяга передается только на задние колеса, а максимальная дальность хода не превышает 738 км. При этом у минивэна от Zeekr заявлен полный привод, а мощность двухмоторной установка равна 544 л.с.

Компания Volvo представила в Китае свой первый минивэн EM90, который получил электрическую силовую установку. Стоимость новинки составляет от 818 тыс. юаней (10,3 млн рублей по текущему курсу). Производство модели будет налажено на заводе Geely в Китае.

В оснащение EM90, помимо прочего, входят аудиосистема Bowers & Wilkins с 21 динамиком (часть из которых располагаются в подголовниках), двухкамерная пневмоподвеска, панорамная крыша, 15,6-дюймовый экран мультимедиа, а также кресла второго ряда с массажем, вентиляцией и выдвижными столиками. Пассажиры второго ряда могут управлять сдвижными дверями и различными опциями комфорта с помощью сенсорных панелей. В зависимости от комплектации на машину устанавливают 19- или 20-дюймовые диски.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Volvo объявила о полном прекращении производства автомобилей с дизельными двигателями. Последние машины с такими моторами сойдут с конвейера в начале 2024 года. Таким образом, шведская марка станет одной из первых, кто решился на подобный шаг, и присоединится к Porsche, которая отказалась от дизельных двигателей еще в 2018-м из-за кризиса, вызванного дизельгейтом. У Volvo, правда, причины другие: это и ужесточение норм выбросов, и изменение структуры спроса, и упор на электрификацию.

Согласно плану, к 2030 году модельный ряд Volvo будет состоять из одних электромобилей, а к 2040-му компания должна стать климатически нейтральной. В ноябре 2022 года шведы даже продали свою долю в моторном СП c Geely (Aurobay), отказавшись от дальнейшей разработки в том числе бензиновых двигателей внутреннего сгорания. Свое будущее Volvo видит лишь в электрических силовых установках. Они производят меньше шума и вибраций, а также не выделяют в атмосферу вредных веществ.

Фото: autohome.com.cn