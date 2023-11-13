Более 200 кроссоверов «Москвич 3» переданы столичному МВД

Автозавод «Москвич» передал 206 кроссоверов «Москвич 3» столичному МВД. Автомобили соответствуют всем условиям и потребностям ведомства, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы. На машинах нанесена специальная цветографическая оклейка, они оборудованы сигнальной установкой и системой видеонаблюдения.

Кроссовер«Москвич 3» уже используют в такси, каршеринге, здравоохранении. На нем также ездят в ЦОДД, АМПП, Московском метрополитене, Росреестре, Росгвардии, ФСИН, ФСО и других ведомствах.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», завод «Москвич» в октябре 2023 года реализовал 1598 автомобилей, из которых более 1200 машин уже поставлены на учет. Всего же с начала продаж в дилерскую сеть всего было отгружено свыше 13 тыс. автомобилей «Москвич», из которых продано 10,6 тыс. машин.

Напомним, автомобили «Москвич» поступили в розничную продажу в конце декабря 2022 года. Компактный кроссовер «Москвич 3» в настоящее время стоит от 2 млн 220 тыс. рублей. Электрический кроссовер «Москвич 3e» предлагается за 3 млн 950 тыс. рублей. Кроме того, у дилеров уже появился новый лифтбек «Москвич 6», который доступен по цене от 2 млн 626 тыс. рублей. В 2024 году автозавод «Москвич» планирует представить кроссовер D-класса под названием «Москвич 8».

Фото: пресс-служба Дептранса Москвы