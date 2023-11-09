Внедорожник Dongfeng Paladin добрался до России по цене от 3,9 млн рублей

На российском авторынке появился рамный внедорожник Dongfeng Paladin, который официально в нашу страну пока не поставляется. Стоимость новинки составляет 3,9 млн рублей, пишет «Российская газета».

При разработке модели за основу был взят Nissan Terra, которому изменили решетку радиатора, задний бампер, лишили хрома и наклеили собственный логотип. Габариты Nissan Paladin почти такие же, как у «Терры»: 4882 мм в длину, 1850 мм в ширину, а вот высота у новинки оказалась на 40 мм больше – 1875 мм. Колесная база равна 2850 мм.

Под капотом Dongfeng Paladin установлен 2-литровый бензиновый турбомотор Mitsubishi 4K31 мощностью 228 л.с., который работает в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» ZF. Основной привод – задний с жестко подключаемым передком, блокировками переднего и заднего дифференциалов. Паспортный дорожный просвет составляет 215 мм, а максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч.

Среди особенностей интерьера стоит отметить 12-дюймовый планшет во всю центральную консоль, нефиксируемый джойстик управления коробкой передач, центральный тоннель с нижним этажом для мелочей. В оснащение модели, помимо прочего, входят камеры кругового обзора, панорамный люк, адаптивный круиз-контроль и ряд электронных помощников.

Напомним, у Dongfeng и Nissan в Китае есть совместное предприятие, на котором и осуществляется производство Paladin.

В настоящее время модельный ряд легковых автомобилей Dongfeng в России официально представлен седаном бизнес-класса Aeolus Shine Max, полноприводным пикапом DF6, а также кроссовером Dongfeng 580.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания «Моторинвест» расширит модельный ряд Dongfeng на российском рынке. До конца первого квартала 2024 года в продаже у официальных дилеров бренда появятся 8 новых моделей. Так, в дополнение к бизнес-седану Shine Max, линейку Aeolus пополнят три новые модели: это среднеразмерные кроссоверы Aeolus AX7 и Aeolus Mage, а также полноразмерный премиальный кроссовер Aeolus Huge с брутальным внешним видом. Наряду с представленным ранее семиместным кроссовером Dongfeng 580, линейку автомобилей совместного предприятия Dongfeng и Seres Group дополнят четыре модели. Бюджетный ценовой сегмент представит компактный кроссовер B-класса 500. В сегменте D дебютируют три полноразмерных SUV: кроссовер 600, купе-кроссовер ix5 со спортивным дизайном, а также большой семиместный полноприводный кроссовер ix7, оснащенный высокопроизводительным двигателем. Семейство полноприводных автомобилей с рамной конструкцией, в настоящий момент представленное единственным пикапом DF6, пополнит большой рамный внедорожник Paladin, обладающий повышенной проходимостью, брутальной внешностью, комфортабельным салоном и мощным силовым агрегатом.

Фото: www.autohome.com.cn