АВТОВАЗ назвал стоимость самой дорогой версии LADA Vesta Sportline

АВТОВАЗ опубликовал прайс-лист на LADA Vesta в новой версии Sportline. В базовом исполнении автомобиль предлагается за 2 млн 175 тыс. 900 рублей. А теперь стала известна стоимость самой дорогой комплектации Sportline Black – она составляет 2 млн 205 тыс. 900 рублей, выяснили эксперты сайта «Цена Авто». В дальнейшем LADA Vesta Sportline появится также в кузове SW, цены пока не объявлены.

Версия Sportline Black получила легкосплавные колесные диски черного цвета, черный спойлер на крышке багажника, молдинги на переднем бампере и решетка радиатора. Также у машин собственные эмблемы.

LADA Vesta Sportine оснащается 1,6-литровым двигателем, форсированным до 118 л.с. Мотор настроен таким образом, чтобы эффективно работать и в гражданских режимах, и в спортивных, – потенциал раскрывается после 3500 об./мин. Благодаря оригинальным передним и задним амортизаторам повышается устойчивость в виражах и на высоких скоростях, и при этом обеспечивается хорошая энергоемкость подвески. Для уверенного замедления служат тормоза повышенной эффективности.

«Мы считаем, что LADA Vesta Sportline будет пользоваться спросом, как в кузове седан, так и в кузове универсал. Так как продукт сам по себе уникален. Но ставки всё же больше делаем на кузов SW, ранее Vesta Sport была только в кузове седан, универсал позволит нам расширить целевую аудиторию. Объем продаж будет напрямую зависеть от объемов производства данной модели. У нас уже есть достаточное количество заказов. – рассказал агентству «АВТОСТАТ» генеральный директор АО «Питер-Лада» Александр Ефимов.

Фото: АВТОВАЗ