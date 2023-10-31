Kia представила обновленный минивэн Carnival

Компания Kia опубликовала фотографии обновленного минивэна Carnival. Рестайлинг произошел спустя три года после выхода на рынок нынешнего поколения модели в 2020 году. На рынке Южной Кореи новинка поступит в продажу в ноябре нынешнего года.

Как пишет портал Autonews.ru, после рестайлинга Carnival стал похожим на обновленный кроссовер Sorento. Минивэн получил переднюю светодиодную оптику сложной формы, новую решетку радиатора, другие бамперы, рейлинги на крыше и бумерангообразные фонари.

Фотографии интерьера обновленного Kia Carnival пока не опубликованы. Ожидается, что дизайн салона будет напоминать обновленный седан K5. В таком случае Carnival будет оборудован объединенными в один блок двумя 12,3-дюймовыми экранами модернизированной мультимедийной системы и специальной шайбой вместо традиционного рычага переключения передач.

Главное техническое новшество Kia Carnival – гибридная силовая установка на базе 1,6-литрового турбодвигателя. Мощность такого минивэна составит примерно 230 л.с. Также в моторной гамме модели останутся бензиновый и дизельный силовые агрегаты.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Kia считает заряжаемые гибриды бесперспективными, поскольку потребители не понимают концепции бензин-электрических систем, что неминуемо сказывается на спросе. Тем не менее полностью отказываться от PHEV в Kia не собираются. Кстати, скепсис Kia к заряжаемым гибридам разделяют в компании Mercedes-Benz, которая 1,5 года назад прекратила разработку принципиально новых бензин-электрических моделей, чтобы сфокусироваться на полноценных электромобилях.

Фото: Kia