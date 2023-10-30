«Газпром» может купить долю в компании «Аурус»

«Газпром» может войти в капитал отечественного производителя люксовых автомобилей Aurus. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники, принципиальное решение по этому поводу на правительственном уровне уже принято, однако сроки реализации сделки не известны.

По словам одного из собеседников, сделка будет денежной, поскольку Aurus нужны инвестиции для развития своего автомобильного проекта. Ни размер доли, которую может получить «Газпром», ни ее стоимость ему не известны. Другой источник отмечает, что газовая монополия может получить до 40% автопроизводителя от его крупнейшего акционера – подведомственному Минпромторгу госинституту ФГУП «НАМИ».

Напомним, Aurus – первый российский автомобильный бренд в категории «люкс». Серийное производство седанов Aurus Senat стартовало в мае 2021-го на заводе в Елабуге, а в конце ноября прошлого года здесь же был налажен выпуск нового люксового внедорожника Aurus Komendant. В производственное, логистическое и IT-оборудование и системы предприятия инвестировано порядка 2 млрд рублей. Производственные мощности рассчитаны на выпуск до 5 тыс. автомобилей в год. Ранее автомобили Aurus выпускались в формате мелкой серии на мощностях ФГУП «НАМИ», где в настоящее время продолжается производство спецверсий автомобилей Aurus.

Фото: «Аурус»