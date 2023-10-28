Кроссовер Changan UNI-K в сентябре впервые стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Changan в сентябре реализовали 6110 автомобилей против 239 машин годом ранее, что означает рост в 25,6 раза. По итогам девяти месяцев 2023 года в России было продано 26998 автомобилей Changan, что в 15,7 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля марки составила 3,8% против 0,4% годом ранее. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Самой популярной моделью Changan на российском рынке в сентябре стал флагманский кроссовер Changan UNI-K с показателем 1006 автомобилей (рост в 7,8 раза). Второе место занял кроссовер Changan CS35 Plus, на котором остановили свой выбор 887 покупателей (рост в 16,7 раза). Третий результат показал среднеразмерный кроссовер CS55 Plus нового поколения – 877 реализованных автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры Changan начали продажи обновленного флагманского кроссовера Changan CS95 New. Новинка доступна в двух вариантах исполнения – DLX и особой версии Black Edition – стоимостью от 4 млн 199 тыс. 900 рублей и 4 млн 269 тыс. 900 рублей соответственно.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ