Гибридный кроссовер Wey 05 появится в России в начале 2024 года

Китайский автоконцерн Great Wall Motor, который сегодня объявил о старте продаж в России электромобилей бренда ORA, анонсировал также появление в начале 2024 года премиальных кроссоверов WEY.

Как стало известно агентству «АВТОСТАТ» в рамках проходящей в Москве презентации, на российском рынке будет доступен гибридный кроссовер WEY 05. Cуммарная мощность его силовой установки составляет 295 л.с., заявленный запас хода – 864 км. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 5 сек. Средний расход бензина – 7,7 л на 100 км пути. Интерьер WEY 05 отличают проекционный дисплей с подсказками и электронная комбинация приборов. Климатическая установка управляется посредством сенсорного дисплея с тактильной обратной связью.

По итогам девяти месяцев 2023 года группа Great Wall Motor реализовала на российском рынке более 84,5 тыс. автомобилей марок Haval, GWM Pickup и TANK, четырехкратно увеличив объем продаж за аналогичный период прошлого года. На данный момент в России действует 137 дилерских центров, представленных во всех федеральных округах страны. До конца 2023 года компания «Хавейл Мотор Рус» планирует расширить свою дилерскую сеть до 155 автосалонов.

Фото: Great Wall Motor