Стартап «Кама» запустил сервис долгосрочной аренды электрокаров | АВТОСТАТ

Стартап «Кама» запустил сервис долгосрочной аренды электрокаров

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Стартап «Кама» запустил сервис долгосрочной аренды электрокаров

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Стартап «Кама», занимающийся разработкой отечественного электромобиля «Атом», запустил сервис Atomobility по долгосрочной аренде уже имеющихся на рынке электрокаров по подписке.

Как рассказал газете «Ведомости» представитель Atomobility, сервис был запущен в 2022 году, но ранее электромобили привозили «в штучных экземплярах». Сейчас, по его словам, свободных машин нет, но к середине ноября ожидаются поставки шести кроссоверов Volkswagen ID.4 и ID.6, а немного позднее появится и премиальный лифтбек Zeekr 001. Согласно сайту Atomobility, в ноябре клиентам также станут доступны для подписки кроссоверы Zeekr X и «Москвич 3е».

Как заявляют в компании Atomobility, в аренду предоставляются только новые электромобили с минимальным пробегом до 1000 км. Срок подписки составляет от 6 месяцев, в ежемесячную оплату входят парковка, ОСАГО, КАСКО, транспортный налог и ТО.

Фото: Zeekr

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: электромобилиподписка на автокама атом

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