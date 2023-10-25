Стартап «Кама» запустил сервис долгосрочной аренды электрокаров

Стартап «Кама», занимающийся разработкой отечественного электромобиля «Атом», запустил сервис Atomobility по долгосрочной аренде уже имеющихся на рынке электрокаров по подписке.

Как рассказал газете «Ведомости» представитель Atomobility, сервис был запущен в 2022 году, но ранее электромобили привозили «в штучных экземплярах». Сейчас, по его словам, свободных машин нет, но к середине ноября ожидаются поставки шести кроссоверов Volkswagen ID.4 и ID.6, а немного позднее появится и премиальный лифтбек Zeekr 001. Согласно сайту Atomobility, в ноябре клиентам также станут доступны для подписки кроссоверы Zeekr X и «Москвич 3е».

Как заявляют в компании Atomobility, в аренду предоставляются только новые электромобили с минимальным пробегом до 1000 км. Срок подписки составляет от 6 месяцев, в ежемесячную оплату входят парковка, ОСАГО, КАСКО, транспортный налог и ТО.

Фото: Zeekr