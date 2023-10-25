Infiniti готовит четыре новые модели

Премиальная марка Infiniti, входящая в состав японского автоконцерна Nissan, рассказала о нескольких новинках, которые расширят модельный ряд бренда.

Так, в 2024 году на рынок выйдет флагманский внедорожник Infiniti QX80 третьего поколения, пишет портал «Колеса.ру». Напомним, в августе этого года был представлен его предвестника – концепт Infiniti QX Monograph. Известно, что серийная версия QX80 многое позаимствует у шоу-кара, в том числе «минималистичный экстерьер с запоминающимися деталями». Кроме того, по заявлению автопроизводителя, салон трехрядного внедорожника получит роскошные материалы для отделки и передовые технологии.

Концепт большого лифтбека Vision Qe является предвестником первого электромобиля Infiniti. Известно, что шоу-кар в том числе призван продемонстрировать эволюционировавший язык дизайна премиум-марки. Infiniti Vision Qe получил обтекаемый кузов, большой передний свес и короткий задний. У шоу-кара есть выштамповки на капоте, острый «нос» и в схожем стиле оформлена корма с яркой полоской фонарей. Головная оптика выполнена в виде «клавиш пианино» и проходит через всю ширину передней части. В нижней части переднего бампера расположен разделенный надвое воздухозаборник, элементы которого подсвечиваются по контуру. Также концепт снабжен большими колесными дисками оригинального дизайна, обутыми в низкопрофильную резину.

Одной из новинок станет предвестник второй полностью электрической модели бренда: его роль исполнит концептуальный кроссовер Infiniti Vision QXe. Информации о нем на сегодняшний день практически нет: в компании только отметили, что он будет сочетать в себе «практичность кузова кроссовера с новейшими дизайнерскими решениями Infiniti и набором передовых технологий».

Кроме того, перспективной моделью Infiniti является двухрядный кросс-купе QX65 (пока что в статусе концепта). Ожидается, что он окажется ближайшим родственником Infiniti QX60 с традиционным кузовом, при этом по стилю оформления он, вероятно, будет напоминать QX55.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Infiniti объявила о масштабном ребрендинге, частью которого стал новый логотип. Этот ребрендинг стал четвертым для Infiniti за всю 34-летнюю историю марки.

Так, логотип компании по-прежнему символизирует дорогу, устремленную к горизонту, однако его дизайн стал по-модному минималистичным. Линии логотипа стали тоньше, а расстояние между буквами в названии бренда увеличилось – оно и подчеркивает линию горизонта. В дальнейшем на автомобилях Infiniti появятся трехмерные эмблемы с подсветкой. В компании подчеркнули, что логотип отражает направленность вперед и то, что бренд Infiniti призван бросать вызов условностям.

Вместе с тем Infiniti представила новую концепцию оформления дилерских центров. Отныне все они будут оформлены в соответствии с японскими традициями. «Фишкой» шоу-румов и точек продаж автомобилей станет особенной аромат, который должен ассоциироваться у клиентов с брендом – в нем смешаны нотки цитрусовых, кедра и кипариса.

Напомним, в марте 2022-го импорт автомобилей Infiniti в нашу страну был остановлен, а в ноябре японская марка объявила об уходе с российского рынка.

Фото: Infiniti