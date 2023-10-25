«Моторинвест» начнет выпуск электрокроссовера Evolute i-JET в ноябре

Липецкий завод «Моторинвест» планирует в ноябре начать производство нового спортивного электрокроссовера Evolute i-JET. Об этом агентству «Прайм» сообщили в пресс-службе автопроизводителя, добавив, что стоимость и комплектации новинки будут объявлены ближе к старту продаж.

Пиковая мощность электрической силовой установки полноприводного электрокроссовера Evolute i-JET может составляет 646 л.с., а пиковый крутящий момент достигает 940 Нм. На старте производства модель будет доступна с одной из двух возможных версий батарей на выбор. Первый вариант предусматривает установку литий-железо-фосфатного аккумулятора, емкость которого составляет 80 кВт с запасом хода 483 км по циклу WLTP. На разгон до 100 км/ч электрокроссоверу потребуется 4 сек. Также будет предложен сверхтехнологичный полутвердотельный аккумулятор емкостью 90 кВт, который обеспечит разгон до первой «сотни» всего за 3,7 сек., при этом модель обладает запасом хода в 530 км.

Внешний вид Evolute i-JET выполнен в концепции бионического дизайна, представляющего собой симбиоз природы и инновационных технологий. Так, изгибы боковой части кузова напоминают силуэты дельфинов, выпрыгивающих из моря, силуэт бокового оконного блока в форме ивового листа, а передняя оптика напоминает кромку солнечного диска во время затмения. Завершают внешний облик электрокроссовера эксклюзивные 20-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Что касается интерьера, цифровая панель приборов расположена на 12,3-дюймовом экране, а сенсорный мультимедийно-развлекательный комплекс имеет диагональ 15,6 дюйма. Для уюта в темное время суток в салоне установлена амбиентная подсветка с режимом выбора из 64 цветов. Проекционный HUD-дисплей транслирует важные показатели на ветровое стекло, что позволяет водителю не отвлекаться от дороги. Комфортные передние кресла с отделкой из экокожи оснащены функцией массажа, подогревом, вентиляцией, а также электроприводом с памятью настроек. Сиденье водителя обладает функцией комфортного выхода.

По итогам девяти месяцев 2023 года в России было продано 1410 электрокаров Evolute, что обеспечило марке абсолютное лидерство по объему продаж в сегменте EV с долей 18,1%, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Напомним, Evolute стал первым отечественным брендом электромобилей, производство которых стартовало на заводе «Моторинвест» в Липецкой области в сентябре 2022 года. В настоящий момент продуктовая линейка представлена седаном i-PRO, кроссовером i-JOY и недавно дебютировавшим купе-кроссовером i-SKY. До конца 2023 года модельный ряд EVOLUTE пополнят еще две новинки: электровэн i-VAN и премиальный спортивный кроссовер i-JET.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Evolute