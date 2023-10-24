Volvo официально подтвердила отключение онлайн-сервисов в России

Компания Volvo Cars официально подтвердила, что в России перестали работать онлайн-сервисы для клиентов марки и фирменных сервисных центров.

Как сообщили порталу Autonews.ru в глобальном пресс-офисе шведской марки, Volvo отключила для российских клиентов мобильное приложение Volvo Cars, сервис обмена техническими данными с дилерами марки (TIE), а также систему VIDA, с помощью которой сервисные центры могли проводить диагностику неисправностей автомобилей и обновлять программное обеспечение машин.

Такое решение в Volvo Cars объяснили требованием соблюдать введенные против России санкции со стороны ЕС. В компании подчеркнули, что ограничения касаются всех автомобилей Volvo, поставленных в Россию, даже если обратиться за сервисной поддержкой в другой стране.

Прямой вопрос о том, можно ли считать такое решение отказом в гарантийном обслуживании, в пресс-службе Volvo оставили без ответа.

О том, что в России с 25 сентября 2023 года перестало работать мобильное приложение Volvo Cars, стало известно из сообщений на профильном форуме владельцев шведских премиальных машин. Такое приложение позволяло установить местонахождение автомобиля с помощью мобильного телефона, удаленно запустить двигатель, закрыть или открыть окна и двери или запустить прогрев мотора перед холодным пуском. Последняя функция была особенно востребована именно у владельцев шведских машин в России. Кроме того, стало невозможно изготовить дубликаты ключей, так что в случае утери ключа автомобилем пользоваться не получится.

Фото: Volvo