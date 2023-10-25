Рассекречен обновленный минивэн Kia Carnival

Рестайлинговая версия минивэна Kia Carnival сфотографирована во время съемок рекламного ролика в Южной Корее.

Как пишет «Газета.Ru», в ходе рестайлинга автомобиль получил решетку радиатора новой формы с более широкой нижней частью и измененным рисунком в форме многогранников. Также на Carnival появились новые фары Т-образной формы, похожие на те, что применяются на самых современных электромобилях Kia. Кроме того, у минивэна изменилась форма бамперов.

Что касается задней части рестайлингового Kia Carnival, эмблема на двери багажника переместилась ниже. Изменилась форма задних фонарей, которые соединены светодиодной полосой.

Ожидается, что обновленный Carnival получит два 12-дюймовых дисплея в интерьере, функцию распознавания отпечатков пальцев и кресла с массажем – аналогичные тем, которые устанавливаются на электрический внедорожник EV9.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Kia считает заряжаемые гибриды бесперспективными, поскольку потребители не понимают концепции бензин-электрических систем, что неминуемо сказывается на спросе. Тем не менее полностью отказываться от PHEV в Kia не собираются. Кстати, скепсис Kia к заряжаемым гибридам разделяют в компании Mercedes-Benz, которая 1,5 года назад прекратила разработку принципиально новых бензин-электрических моделей, чтобы сфокусироваться на полноценных электромобилях.

Фото: motor1.com