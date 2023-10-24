Гибридный кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Plug-in Hybrid доберется до России в ноябре | АВТОСТАТ

Гибридный кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Plug-in Hybrid доберется до России в ноябре

0

Гибридный кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Plug-in Hybrid доберется до России в ноябре

Электрокары и гибриды в России
Все готовые отчёты

Компания Chery в ноябре представит в России среднеразмерный кроссовер Tiggo 7 PRO c технологичной гибридной силовой установкой. Модель получила название Tiggo 7 PRO Plug-in Hybrid. Новинка будет доступна исключительно в топовой комплектации Ultimate, стоимость будет объявлена в день начала продаж, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Устройство силовой архитектуры в Tiggo 7 PRO Plug-in Hybrid идентично старшему «экобрату» - Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid. В модели уникальная трансмиссия DHT агрегатируется c тремя двигателями: двумя электро- и бензиновым. Суммарная мощность всех двигателей составляет 235 л.с. – 147 л.с. выдает бензиновый турбированный двигатель объемом 1.5 литра и 88 л.с. (65 кВт) добавляют электромоторы. Разгон до 100 км/ч занимает у кроссовера всего 7,4 сек. Максимальная скорость – 180 км/ч. При эксплуатации автомобиля в российско-климатических условиях, расход топлива в смешанном режиме составит от 1.8 л (допустимо использование АИ-92). «Зеленая» дистанция при использовании электромоторов равна 82 км (по методике NEDC).

Среднеразмерный кроссовер Tiggo 7 PRO Plug-in Hybrid имеет следующие габариты: 4 513 мм в длину, 1 862 мм в ширину и 1 696 мм в высоту при колесной базе 2 670 мм.  Дорожный просвет равен 180 мм. Передняя подвеска типа McPherson и многорычажная независимая сзади.

Гибридный кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Plug-in Hybrid доберется до России в ноябре

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре на российском рынке начнутся продажи гибридных кроссоверов Chery Tiggo 7 PRO и Tiggo 8 PRO. Также в следующем месяце компания Chery запустит новую мультимедийную систему, работающую со всеми популярными российскими предложениями, включая «Яндекс. Навигатор». На середину следующего года намечен старт продаж Chery Arrizo 8 в гибридном варианте. Тогда же в нашей стране ожидаются более крупный седан Arrizo 9, а также флагманский кроссовер Chery Tiggo 9.

По итогам девяти месяцев 2023 года в России было продано 83425 автомобиля Chery, что в 3,8 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля китайской марки в отчетный период составила 11,6% против 4,7% годом ранее. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации. Таким образом, Chery остается лидером среди всех иностранных автопроизводителей в нашей стране.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Chery

Фото автора публикации
Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкигибридыsuvкитайские автомобиликроссоверыcherychery tiggo 7 pro

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Аватар пользователя
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно

Наверх