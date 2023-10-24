Гибридный кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Plug-in Hybrid доберется до России в ноябре

Компания Chery в ноябре представит в России среднеразмерный кроссовер Tiggo 7 PRO c технологичной гибридной силовой установкой. Модель получила название Tiggo 7 PRO Plug-in Hybrid. Новинка будет доступна исключительно в топовой комплектации Ultimate, стоимость будет объявлена в день начала продаж, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Устройство силовой архитектуры в Tiggo 7 PRO Plug-in Hybrid идентично старшему «экобрату» - Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid. В модели уникальная трансмиссия DHT агрегатируется c тремя двигателями: двумя электро- и бензиновым. Суммарная мощность всех двигателей составляет 235 л.с. – 147 л.с. выдает бензиновый турбированный двигатель объемом 1.5 литра и 88 л.с. (65 кВт) добавляют электромоторы. Разгон до 100 км/ч занимает у кроссовера всего 7,4 сек. Максимальная скорость – 180 км/ч. При эксплуатации автомобиля в российско-климатических условиях, расход топлива в смешанном режиме составит от 1.8 л (допустимо использование АИ-92). «Зеленая» дистанция при использовании электромоторов равна 82 км (по методике NEDC).

Среднеразмерный кроссовер Tiggo 7 PRO Plug-in Hybrid имеет следующие габариты: 4 513 мм в длину, 1 862 мм в ширину и 1 696 мм в высоту при колесной базе 2 670 мм. Дорожный просвет равен 180 мм. Передняя подвеска типа McPherson и многорычажная независимая сзади.