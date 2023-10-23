«ГАЗель NEXT» получила премиальную версию бизнес-купе | АВТОСТАТ

«ГАЗель NEXT» получила премиальную версию бизнес-купе

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«ГАЗель NEXT» получила премиальную версию бизнес-купе

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Нижегородская компания «Луидор» представила бизнес-купе на базе «ГАЗель NEXT». Стоимость и сроки начала продаж новинки пока не раскрываются.

За основу премиального микроавтобуса взят цельнометаллический фургон «ГАЗель NEXT» с бензиновым двигателем и установленном на предприятии «Луидор» метановым газобаллонным оборудованием.

В салоне бизнес-купе 5 удобных сидений с широким диапазоном регулировок с электроуправлением и премиальной отделкой из искусственной кожи. Также микроавтобус бизнес-класса получил зимний пакет термо- и шумоизоляции, виброизоляции кузова, включая потолок, двери и стены.

В отделке элементов салона применена комбинация из искусственной замши и экокожи. Дополнительно установлен накрышный кондиционер на 15 кВт с разводкой воздуха по полкам ручной клади, а также жидкостный и автономный отопители на 4 и 2 кВт.

Окна в бизнес-купе затонированы и на них установлены шторки. У каждого пассажира есть розетка 12 Вт и USB разъем. А в перегородке между кабиной водителя и салоном установлен телевизор с мультимедийной системой, а также сдвижное окно с автоматическим подъемом и опусканием стекла.

Фото: ПФК «Луидор»

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: легкие коммерческие автомобилиновинкиспецавтомобилиgaz газель

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