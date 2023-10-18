Седан Livan S6 Pro поступил в продажу в России по цене от 2,43 млн рублей

Седана Livan S6 Pro имеет следующие габариты: 4 730 мм в длину, 1 818 мм в ширину и 1 480 мм в высоту при колесной базе 2 702 мм. Внешний вид автомобиля отличают большая решетка радиатора в форме «крыла бабочки», массивный бампер с характерными изгибами в форме «бумеранга», длинный капот с узкой светодиодной полосой и характерная светодиодная оптика. Кузов в стилистике фастбэка с коэффициентом аэродинамического сопротивления всего 0,297, 17-дюймовые алюминиевые диски со спицами, напоминающими лезвие ножа, а также характерная поясная линия делают автомобиль еще заметнее при взгляде на него в профиль. А задние светодиодные фонари, элегантная крышка багажника с интегрированным спойлером и светодиодной полосой во всю ширину кузова и большой задний бампер усиливают ощущение спортивностию.

Российские дилеры Livan начинают продажи нового седана Livan S6 Pro в спортивном стиле. Новинка доступна в трех комплектациях – Luxury, Premium и Flagship – по цене от 2 млн 429 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Среди особенностей интерьера Livan S6 Pro – ориентированная на водителя передняя панель, мультифункциональное D-образное рулевое колесо, спортивные сиденья и высококачественные материалы отделки. Мультифункциональный руль с отделкой эко-кожей отличается удобным хватом и позволяет управлять аудиосистемой, бортовым компьютером и круиз-контролем, не отвлекаясь от дороги.

На российском рынке седан Livan S6 Pro предлагается с безальтернативным бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра и 7-ступенчатой трансмиссией с двумя сцеплениями DCT.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», китайская марка Livan вышла на российский рынок в июне 2023 года, а первой моделью стал компактный кроссовер X3 Pro. С расширением линейки Livan до трех моделей за счет кроссовера Livan X6 Pro и седана S6 Pro, компания рассчитывает продавать в нашей стране от 32 до 40 тыс. автомобилей и занять долю рынка в 4-5%. В 2024 году Livan планирует привезти в Россию новый среднеразмерный кроссовер в сегменте C+, однако его название не раскрывается.

Напомним, марка Livan была создана Lifan Technology и Geely Automobile после реорганизации Lifan Industry Group, а модели бренда представляют собой перелицованные автомобили Geely для рынка Китая.

Фото: Livan