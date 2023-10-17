FAW готовит три новинки для российского рынка

Китайский автопроизводитель FAW в 2024 году намерен представить на российском рынке три новые модели, подробная информация о которых будет представлена позже. По словам директора по продажам и техническому обслуживанию «ФАВ-Восточная Европа» Сергея Ворновского, компания планирует и дальше развиваться в сегментах кроссоверов и седанов, которые являются самыми перспективными на авторынке РФ.

По итогам нынешнего года FAW планирует реализовать в России 8 – 8,5 тыс. автомобилей и таким образом увеличить продажи по сравнению с 2022 годом в 3,7 раза. С этой целью компания активно развивает дилерскую сеть в РФ: сейчас она насчитывает 135 дилерских центров, в ближайшее время их количество может вырасти до 150-ти, сообщает пресс-служба «ФАВ-Восточная Европа».

За девять месяцев 2023 года российские дилеры FAW реализовали 7129 автомобилей, что в 3,2 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В официально представленном на российском рынке модельном ряду FAW наибольшим спросом пользуется среднеразмерный кроссовер FAW Bestune T77 – на нем остановили свой выбор 2784 покупателей. Второе место занял лифтбек Bestune B70, разошедшийся в количестве 1974 экземпляров. Третий результат показал кроссовер Bestune T55 – 1385 реализованных машин. Полноразмерный внедорожник FAW Bestune T99, который появился в России в июне 2023-го, с тех пор нашел 448 владельцев.

Фото: FAW