Представлена автовышка на базе цельнометаллического фургона Sollers Atlant

Компания «Соллерс» расширила гамму модификаций Sollers Atlant вариантом с автогидроподъемником рабочей высотой до 15 метров. Функционал данного автомобиля объединяет в себе возможности автогидроподъемника, транспорта для технических служб и цельнометаллического фургона для перевозки оборудования, запасных частей и прочих грузов, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Автовышка построена на основе самого тяжелого в гамме фургона Sollers Atlant полной массой 4,2 тонны с двускатной ошиновкой на задней оси. Автомобиль оснащен 2,7-литровым дизельным двигателем мощностью 150 л.с.

Опорная платформа автогидроподъемника крепится непосредственно к лонжеронам фургона с помощью профилированных стремянок. Корзина автовышки в транспортном положении фиксируется на платформе в задней части автомобиля. Под кузовом справа и слева смонтированы выдвижные гидроопоры – без их выпуска работа подъемника принудительно блокируется.

Корзина грузоподъемностью 200 кг выполнена из стекловолокна с сотовым диэлектрическим настилом на полу. Применение полимерного изолятора разрешает работы с электрооборудованием напряжением до 1000 Вольт. Максимальная высота подъема составляет 15 м, вылет в сторону от центральной оси достигает 8 м, стрела способна выполнять полный оборот на 360 градусов. Управление подъемом производится непосредственно из корзины, либо с дублирующего пульта на консоли внутри фургона.

Автомобиль имеет два ряда сидений и рассчитан на перевозку бригады до 6 человек. В задней части кузова сохранен отсек для груза.

Модельный ряд Sollers Atlant полукапотной компоновки включает в себя широкий спектр модификаций с возможностью адаптации под нужды конкретного клиента. Автомобиль полной массой от 2,5 до 4,2 т может быть оснащен дизельным двигателем 139 л.с. либо 150 л.с. экологического класса «Евро-5».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», коммерческие автомобили Sollers Atlant в среднесрочной перспективе получат жестко-подключаемый полный привод. По словам директора по технологическому развитию и индустриализации «Соллерс Алабуга» Виктора Зорникова, с четырьмя ведущими колесами можно будет заказать варианты с односкатной задней ошиновкой. Самые «тяжелые» версии останутся с задним приводом.

Увеличивать дорожный просвет полноприводных «Атлантов» в «Соллерс» не станут: в компании считают, что нынешних 200 мм клиренса вполне достаточно. Наличие понижающей передачи вкупе с системой part-time под вопросом: все подробности о полноприводных моделях Sollers станут известны ближе к началу продаж.

Кроме того, у автомобилей семейства Sollers Atlant появится еще одна опция, недоступная исходному JAC Sunray, – автоматическая трансмиссия. Речь идет о классической 6-ступенчатой коробке передач с гидротрансформатором от китайского партнера. Маркировка АКПП неизвестна, но в Sollers дали понять, что речь идет о преемнике японского «автомата» Aisin.

В планах компании «Соллерс» нарастить долю в российском сегменте легких коммерческих автомобилей до 40% и выпускать до 40 тысяч «Атлантов» ежегодно. В настоящее время с конвейера елабужского завода ежемесячно сходит около тысячи фургонов, грузовичков и микроавтобусов.

В сентябре компания «Соллерс» реализовала на российском рынке 1071 автомобиль Sollers Argo и Sollers Atlant, согласно данным автопроизводителя. По сравнению с результатами августа, когда клиентам было передано 819 машин, в сентябре данный показатель вырос на 31%. Наиболее популярной моделью остается Sollers Atlant – в прошлом месяце было продано 925 этих автомобилей в различных версиях.

Фото: «Соллерс»