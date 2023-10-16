Evolute представил в России спортивный электрокроссовер i-JET

Компания «Моторинвест» представила новый спортивный электрокроссовер премиум-класса Evolute i-JET. Стоимость и комплектации новинки будут объявлены ближе к старту продаж, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Пиковая мощность электрической силовой установки полноприводного электрокроссовера Evolute i-JET может составляет 646 л.с., а пиковый крутящий момент достигает 940 Нм. На старте производства модель будет доступна с одной из двух возможных версий батарей на выбор. Первый вариант предусматривает установку литий-железо-фосфатного аккумулятора, емкость которого составляет 80 кВт с запасом хода 430 км по циклу WLTP. На разгон до 100 км/ч электрокроссоверу потребуется 4 сек. Также будет предложен сверхтехнологичный полутвердотельный аккумулятор емкостью 90 кВт, который обеспечит разгон до первой «сотни» всего за 3,7 сек., при этом модель обладает запасом хода в 530 км.

Внешний вид Evolute i-JET выполнен в концепции бионического дизайна, представляющего собой симбиоз природы и инновационных технологий. Так, изгибы боковой части кузова напоминают силуэты дельфинов, выпрыгивающих из моря, силуэт бокового оконного блока в форме ивового листа, а передняя оптика напоминает кромку солнечного диска во время затмения. Завершают внешний облик электрокроссовера эксклюзивные 20-дюймовые легкосплавные колесные диски.