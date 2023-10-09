На российский рынок выходит минивэн Voyah Dream в топовой комплектации First

Полностью электрические и подключаемые гибридные минивэны Voyah Dream в комплектации First доступны для предзаказа в официальных дилерских центрах и совсем скоро поступят в продажу, сообщает пресс-служба китайского бренда.
Топовая четырехместная версия оснащена комфортными сиденьями второго ряда Wisdom Royal, которые имеют электрорегулировку в 10 направлениях. Для комфорта пассажиров второго ряда предусмотрены подогрев и вентиляция сидений, функция массажа и подставка для ног. На старте продаж салон выполнен из экокожи. Опционально предлагается отделка сидений ручной работы из натуральной кожи бежевого цвета.
Для удобства посадки и высадки пассажиров автомобиль с обеих сторон оборудован сдвижными боковыми дверями с электроприводом.
В салоне Voyah Dream First установлено три мультимедийных экрана, диагональ каждого из них составляет 12,3 дюйма. Для пассажиров второго ряда предусмотрен выдвижной дисплей диагональю 34 дюйма, который позволяет управлять функциями комфорта.
Кроме того, высокий уровень комфорта обеспечивают трехзонный климат-контроль, портативный холодильник, подстаканники с функцией подогрева и охлаждения для второго ряда, аудиосистема Dynaudio с 12 динамиками и атмосферная подсветка салона с 64 вариантами цветов на выбор, а также потолок с эффектом «Звездное небо» в качестве опции.
Топовая комплектация First включает в себя систему полного привода, пневматическую подвеску, интеллектуальную систему ночного видения, автоматическую регулировку положения передних фар по высоте, ионизатор воздуха и аромадиффузор с несколькими вариантами ароматов на выбор, светодиодные фары проекционного типа, более 20 интеллектуальных ассистентов водителя и многое другое.
Для заказа в России комплектация First доступна в двух версиях – полностью электрического и подключаемого гибрида Voyah Dream. Полностью электрический минивэн оснащен производительной электрической силовой установкой с системой интеллектуального двухмоторного полного привода мощностью 435 л.с. Запас хода на одном заряде по циклу WLTP составляет 482 км.
Гибридный вариант оснащен последовательно-гибридной силовой установкой с двумя электромоторами и 1,5-литровым бензиновым двигателем суммарной мощностью 394 л.с. Бензиновый двигатель используется для выработки электричества для подзарядки аккумулятора, а также предусмотрено его подключение к передним ведущим колесам через одноступенчатый редуктор. Суммарный запас хода Voyah Dream составит 750 км (по циклу WLTP).
Фото: Voyah