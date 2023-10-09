На российский рынок выходит минивэн Voyah Dream в топовой комплектации First

Полностью электрические и подключаемые гибридные минивэны Voyah Dream в комплектации First доступны для предзаказа в официальных дилерских центрах и совсем скоро поступят в продажу, сообщает пресс-служба китайского бренда.

Топовая четырехместная версия оснащена комфортными сиденьями второго ряда Wisdom Royal, которые имеют электрорегулировку в 10 направлениях. Для комфорта пассажиров второго ряда предусмотрены подогрев и вентиляция сидений, функция массажа и подставка для ног. На старте продаж салон выполнен из экокожи. Опционально предлагается отделка сидений ручной работы из натуральной кожи бежевого цвета.

Для удобства посадки и высадки пассажиров автомобиль с обеих сторон оборудован сдвижными боковыми дверями с электроприводом.