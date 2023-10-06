Kaiyi выпустит новый электрический ситикар Shiyue

Cитикар Kaiyi Shiyue имеет следубщие габариты: 3360 мм в длину, 1605 мм в ширину и 1700 мм в высоту при колесной базе 2160 мм. Автомобиль оборудован скрытными дверными ручками, «парящей» крышей, рельефным капотом, светодиодной оптикой и боковыми зеркалами с повторителями поворотов.

Китайская компания Kaiyi готовится к запуску в производство нового ситикара под названием Shiyue. Модель построена на платформе i-EA и оборудована электрической силовой установкой. Публичный дебют новинки должен состояться до конца октября 2023 года, пишет портал Autonews.ru .

Новый ситикар будет доступен с двумя электромоторами на выбор – мощностью 47 и 54 л.с. Максимальная скорость машины составляет 100 км/ч. Запас хода Kaiyi Shiyue в зависимости от версии варьируется от 210 до 300 км.

Напомним, продажи автомобилей бренда Kaiyi на российском рынке стартовали в марте 2023 года, а первой моделью стал седан E5. В сентябре у российских дилеров появились кроссоверы Kaiyi Х3 и X3 Pro. К концу 2023 года модельный ряд Kaiyi в нашей стране также пополнится среднеразмерным кроссовер X7 Kunlun. Производство автомобилей Kaiyi для российского рынка осуществляется на заводе «Автотор» в Калининграде.

По мнению руководителя группы развития новых брендов «АвтоСпецЦентр Внуково» Ольги Михайловой, основными конкурентами новых Kaiyi Х3 и X3 Pro на российском рынке являются Chery Tiggo 4, Changan CS35 и BAIC X35. При этом доля новинок в сегменте SUV предположительно может составить не более 5%.

Фото: carnewschina.com