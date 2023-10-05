Внедорожник TANK 300 получил экстремальную версию

Компания Arctic Trucks Russia представила внедорожник TANK 300 в экстремальной версии Arctic Trucks АТ35. Стоимость готового автомобиля новой модификации составляет от 5 млн 299 тыс. рублей, сообщает пресс-служба компании.

При создании TANK 300 AT35 было разработано и использовано 75 новых оригинальных компонентов. Основной особенностью этой модификации является подвеска с лифтом и возможность настройки жесткости для разных дорожных условий. Другой отличительной особенностью автомобиля от Arctic Trucks Russia стали улучшенные внедорожные характеристики – дорожный просвет увеличен на 48 мм, а узлы въезда и съезда – на 7% и 8 % соответственно. Брутальный внешний вид внедорожнику TANK 300 AT35 придают расширители колесных арок, а также широкие и мощные колеса диаметром 35 дюймов.

Напомним, на российском рынке TANK 300 предлагается с безальтернативным четырехцилиндровым рядным бензиновым турбомотором объемом 2 л, который развивает мощность 220 л.с. (380 Нм) и работает в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Полный привод реализован по схеме с жестко подключаемыми передними колесами (Part-time) и дополнен понижающей передачей. Принудительные блокировки предусмотрены для обоих межколесных дифференциалов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры TANK начали продажи внедорожника TANK 300 в двух новых комплектациях с приставкой «City» и интеллектуальным полным приводом Torque-on-Demand. Базовая стоимость TANK 300 в комплектации City Adventure составляет 4 млн 249 тыс. рублей, в комплектации City Premium – 4 млн 699 тыс. рублей. Базовая стоимость на версии Part-time не изменились и начинаются от 4 млн 099 тыс. рублей.

Фото: Arctic Trucks Russia