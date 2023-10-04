В сентябре в России было реализовано более 1000 автомобилей Sollers

Компания «Соллерс» в сентябре реализовала в России 1071 автомобиль Sollers Argo и Sollers Atlant. По сравнению с результатами августа, когда клиентам было передано 819 машин, в сентябре данный показатель вырос на 31%, сообщает пресс-служба «Соллерс».

Наиболее популярной моделью остается Sollers Atlant – в прошлом месяце было продано 925 этих автомобилей в различных версиях. Sollers Argo за тот же период разошелся тиражом в 146 экземпляров.

Модельный ряд Sollers Atlant полукапотной компоновки включает в себя широкий спектр модификаций с возможностью адаптации под нужды конкретного клиента. Автомобиль полной массой от 2,5 до 4,2 т может быть оснащен дизельным двигателем 139 л.с. либо 150 л.с. экологического класса «Евро-5».

Sollers Argo представляет собой компактный автомобиль бескапотной компоновки для внутригородских перевозок, среди основных преимуществ которого – возможность въезда в центр крупных городов. Автомобиль имеет полную массу от 2,5 до 3,5 т и предлагается на выбор с дизельным двигателем мощностью 130 л.с. либо с бензиновым двигателем 147 л.с. экологического класса «Евро-5». Обе модели в базовой комплектации оснащены кондиционером, аудиосистемой, подушками безопасности водителя и пассажира и антиблокировочной системой (ABS).

Фото: «Соллерс»