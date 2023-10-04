Renault показала новый кроссовер Kardian

Компания Renault опубликовала новые тизерные изображения кроссовера под названием Kardian. Премьера новинки, которая в первую очередь будет предназначаться странам Южной Америки, состоится 25 октября в Рио-де-Жанейро, пишет портал Autonews.ru.

Судя по тизерам, Renault Kardian получит узкую светодиодную переднюю оптику, рейлинги на крыше, рельефный капот, спойлер, крупные воздухозаборники и крышу черного цвета. Все технические характеристики модели пока держатся в секрете.

По неофициальным данным, машина построена на платформе CMF-B, которую использует Dacia Sandero Stepway. Предполагается, что у этой модели новинка может позаимствовать и моторную гамму. Таким образом, Renault Kardian будет оснащаться исключительно с бензиновыми двигателями мощностью от 65 до 95 л.с.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Renault представила большой купеобразный кроссовер Rafale. Это пятиместный кроссовер, который всего на 1 см короче трехрядного Escape. Две модели во многом унифицированы: в основе платформа CMF-C/D с многорычажной задней подвеской и опциональным полноуправляемым шасси, а величина колесной базы совпадает (2738 мм). Производство новинки начнется на заводе в испанской Валенсии в конце нынешнего года, а продажи на европейском рынке стартуют весной 2024-го. Фото: Renault

Фото: Renault