В России появился минивэн Suzuki Eeco по цене от 2 млн рублей

На российском авторынке появился минивэн Suzuki Eeco, который официально в нашу страну не поставляется. Автомобиль представлена в кузовах фургон и минивэн стоимостью от 1 млн 990 тыс. рублей и 2 млн 190 тыс. рублей соответственно, пишет портал Naavtotrasse.

Suzuki Eeco отличается компактными размерами и относительно простым исполнением. Новинка остается 1,2-литровым «атмосферником» мощностью 86 л.с., который работает в сочетании исключительно с 5-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом.

Фургон и минивэн визуально различаются между собой только наличием дополнительных боковых дверей и окон. Во втором случае покупателям доступны 7 сидений с тканевой отделкой.

Напомним, Maruti Suzuki Eeco производится в Индии с 2010 года и представляет собой несколько измененный Suzuki Versa образца 2001 года. Внешне машина практически не менялась, однако у нее появилась новая оптика и неокрашенные бамперы. Габариты: 3675 мм в длину, 1475 мм в ширину и 1930 мм в высоту. Колесная база равна 2350 мм. В 2019 году модель была основательно модернизирована, у нее появились подушка безопасности водителя, ABS, датчик непристегнутых ремней безопасности и задние парктроники. В 2022 году автомобиль получил новый двигатель и дополнительные подушки безопасности.

Фото: Suzuki