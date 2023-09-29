Электрокроссовер Tesla Model Y в августе вернул лидерство в Европе

Электрический кроссовер Tesla Model Y по итогам августа вновь стал самой продаваемой моделью на европейском рынке. Как отмечают в исследовательской компании JATO Dynamics, электрокроссовер сохраняет лидерство в рейтинге продаж и по итогам восьми месяцев 2023-го, что позволяет модели претендовать на звание бестселлера года. Это может стать знаменательным и историческим событием, ведь до этого лидерами продаж по итогам года становились только европейские модели. Tesla Model Y является самым продаваемым автомобилем на рынках Бельгии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Швейцарии, а также входит в Топ-5 бестселлеров в Германии и Великобритании.

По данным JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в августе стал электрокроссовер Tesla Model Y с показателем 21 549 реализованных машин (рост в 3,1 раза). Второе место занял Peugeot 208, чьи продажи увеличились на 4% и составили 15 840 единиц. Третий результат показал компактный кроссовер Volkswagen T-Roc – реализация этой модели составила 15 198 автомобилей (-7%). Далее идет Fiat 500, на котором остановили свой выбор 14 469 европейских покупателей (+4%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Dacia Sandero, разошедшийся тиражом в 14 428 экземпляров (-2%).

В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Volkswagen Golf (13 760 шт., +11%), Opel/Vauxhall Corsa (13 342 шт., +11%), Renault Clio (12 865 шт., рост в 2,5 раза), Citroen C3 (12 111 шт., +1%) и Tesla Model 3 (11 943 шт., рост в 4,1 раза).

Фото: Tesla