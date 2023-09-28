Кроссовер JAECOO J7 поступил в продажу по цене от 3 млн рублей

Марка JAECOO объявила о выходе на российский рынок, а первой моделью бренда стал кроссовер JAECOO J7. Новинка уже доступна у российских дилеров по цене от 2 млн 999 тыс. 900 рублей до 3 млн 409 тыс. 900 рублей, следует из официальной презентации модели.

Кроссовер предлагается с передним и полным приводом в четырех различных комплектациях: Lifestyle, Ultimate, Active и Supreme. Автомобиль оснащен 1,6-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 186 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT7 с двойным «мокрым» сцеплением.

В базовое оснащение JAECOO J7 входят легкосплавные колесные диски диаметром 18 дюймов, а также светодиодную оптику, включая фары головного света, дневные ходовые огни и задние фонари. Боковые зеркала заднего вида с электрической регулировкой, обогревом и повторителями поворотов оборудованы электроприводом складывания и функцией памяти настроек.

Что касается интерьера, бортовой компьютер представлен на цветном 10,25-дюймовом интерактивном дисплее, а мультимедийно-развлекательный комплекс – на сенсорном мониторе диагональю 13.2 дюйма с Bluetooth-модулем и системой Hands Free. Дополнительный комфорт обеспечивают круиз-контроль, система Start-Stop, беспроводная зарядка для смартфонов, двухзонный климат-контроль с индивидуальными воздуховодами для пассажиров второго ряда, а также аудиосистема с шестью динамиками. Защиту водителя и пассажиров обеспечивают фронтальные и боковые подушки безопасности, в том числе и занавесочного типа, а также широкий спектр интеллектуальных систем.