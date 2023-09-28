Genesis обновил кроссовер GV80 и представил новый GV80 Coupe

Премиальный бренд Genesis, принадлежащий компании Hyundai, представил обновленный кроссовер GV80 и новый GV80 Coupe. В продажу новинки поступят в октябре 2023 года, пишет портал Autonews.ru.

Внешне Genesis GV80 отличается от дорестайлинговой версии новым передним бампером и другим рисунком на радиаторной решетке. Кроме того, появились новые варианты расцветки кузова и оригинальные колесные диски.

В салоне теперь установлен 27-дюймовый экран, который совмещает в себе приборную панель и мультимедийную систему. Блок климат-контроля стал сенсорным, а селектор трансмиссии сделали «хрустальным».

Genesis GV80 Coupe по умолчанию получил все изменения от базовой модели, так как прежде в семействе такой кузов представлен не был. От стандартного кроссовера он отличается другой задней частью с покатой крышей и оригинальными фонарями.

Для обоих кроссоверов в начальных комплектациях полагается 2,5-литровый турбомотор на 304 л.с. и 422 Нм крутящего момента. В топовых исполнениях предлагается силовой агрегат объемом 3,5 л, развивающий 380 л.с. и 530 Нм крутящего момента. Однако для кросс-купе будет доступен уникальный двигатель объемом 3,5 л с усовершенствованной системой наддува, благодаря которой отдача вырастает до 415 л.с. и 549 Нм.