Genesis обновил кроссовер GV80 и представил новый GV80 Coupe

Премиальный бренд Genesis, принадлежащий компании Hyundai, представил обновленный кроссовер GV80 и новый GV80 Coupe. В продажу новинки поступят в октябре 2023 года, пишет портал Autonews.ru.
Внешне Genesis GV80 отличается от дорестайлинговой версии новым передним бампером и другим рисунком на радиаторной решетке. Кроме того, появились новые варианты расцветки кузова и оригинальные колесные диски.
В салоне теперь установлен 27-дюймовый экран, который совмещает в себе приборную панель и мультимедийную систему. Блок климат-контроля стал сенсорным, а селектор трансмиссии сделали «хрустальным».
Genesis GV80 Coupe по умолчанию получил все изменения от базовой модели, так как прежде в семействе такой кузов представлен не был. От стандартного кроссовера он отличается другой задней частью с покатой крышей и оригинальными фонарями.
Для обоих кроссоверов в начальных комплектациях полагается 2,5-литровый турбомотор на 304 л.с. и 422 Нм крутящего момента. В топовых исполнениях предлагается силовой агрегат объемом 3,5 л, развивающий 380 л.с. и 530 Нм крутящего момента. Однако для кросс-купе будет доступен уникальный двигатель объемом 3,5 л с усовершенствованной системой наддува, благодаря которой отдача вырастает до 415 л.с. и 549 Нм.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Genesis объявила о том, что совокупный объем продаж автомобилей марки превысил отметку в 1 млн экземпляров. Так, по состоянию на конец августа по всему миру реализовано 1 млн 008 тыс. 804 машин, из которых 690 177 единиц пришлось на родную Корею.
Напомним, марка Genesis была запущена в 2015 году и задумывалась она в качестве ответа немецким Audi, BMW и Mercedes-Benz. Первенцем корейского премиума стал представительский седан EQ900, который впоследствии был переименован в G90. Сегодня же, помимо «девяностого», в модельную линейку Genesis входят спортивный седан G70 и бизнес-седан G80, универсал G70 Shooting Brake, электрический «паркетник» GV60, кроссоверы GV70 и GV80, а также электроверсии G80 и GV70.
На сегодняшний день кроме Кореи, бренд присутствует в США, Австралии, Китае, Европе и на Ближнем Востоке: всего 17 рынков. К слову, до марта прошлого автомобили Genesis продавались и в России, причем в нашей стране они появились гораздо раньше, чем, например, в Европе или Китае.
Самой популярной моделью Genesis сегодня является седан бизнес-класса G80: с момента своего дебюта в 2016 году он разошелся совокупным тиражом в 390 738 экземпляров (включая электроверсию). Стоит отметить, что именно эта четырехдверка дала имя бренду: изначально она называлась Hyundai Genesis, затем модель пережила рестайлинг, и уже в таком виде превратилась в Genesis G80. А во второе поколение седан перешел в 2020 году. Вторую строчку в личном зачете марки занимает кроссовер Genesis GV80 (по всему миру реализовано 173 882 штуки), на третьем месте – кросс GV70 (160 965 единиц).
Фото: Genesis