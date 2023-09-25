УАЗ «Профи» получит усиленную модификацию

Тольяттинская компания PVR (производитель усиленных грузовиков на базе автомобилей «ВИС») приступила к работам по созданию коммерческих автомобилей на базе УАЗ «Профи».

Как пишет портал «Автоброкер Клуб» со ссылкой на свои источники, тольяттинское ателье планирует разработать и собирать по заказам трехосные версии рамного грузовика УАЗ «Профи» с колесными формулами 6×4 и 6×6. У них будет удлинена рама и усилена подвеска – вплоть до установки пневмобаллонов. Силовой агрегат останется стандартный – 2,7-литровый бензиновый ZMZ Pro мощностью 150 л.с., который работает в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Потребность в усиленном УАЗ «Профи» есть, в частности, среди предприятий ЖКХ.

Напомним, в настоящее время продуктовую гамму PVR составляют три модели: «Бизон» и «Мул» на базе Niva Legend, а также «Лань» – на основе Granta. Грузоподъемность машин составляет до 800 кг, для них предлагается широкий выбор различных надстроек. Запуск усиленных грузовиков на базе УАЗ «Профи» призван удовлетворить более широкий спектр запросов клиентов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Ульяновский автозавод представил новую уборочную машину «Геркулес 6530» для коммунальных служб на базе коммерческого УАЗ «Профи». Модель производится на заказ на мощностях калужской компании «Геркулес», которая является давним партнером УАЗа. Новая вакуумная уборочная подметальная машина «Геркулес 6530» предназначена для жилищно-коммунальных хозяйств и городских служб благоустройства.

Фото: «Автоброкер Клуб»