Changan привезет в Россию гибридный кроссовер UNI-K iDD

Компания Changan осенью нынешнего года выведет на российский рынок новый гибридный кроссовер Changan UNI-K iDD. Об этом газете «Известия» сообщил представитель компании Changan Motors Rus.

Новинка оснащается связкой 1,5-литрового бензинового двигателя мощностью 170 л.с. и электромотора (116 л.с.). Трансмиссия – 6-ступенчатый «робот» с тремя сцеплениями. Батареи емкостью 30,7 кВт-ч хватает на 130 км движения, суммарный пробег достигает 1100 км. Средний расход составляет менее 1 л бензина на 100 км по циклу WLTC.

Кроме того, в 2024 году Changan планирует официально представить в России премиальные электромобили Avatr – в настоящее время их завозят по параллельному импорту. Кроссовер Avatr 11 оснащен двухмоторной силовой установкой суммарной мощностью 578 л.с. и батареей емкостью 90,4 кВт-ч с заявленной дальностью хода на одной зарядке – 600 км. Недавно представленный седан Avatr 12 оснащен пневмоподвеской и будет предлагаться в одномоторной (313 л.с.) и двухмоторной версиях (578 л.с.). На одной зарядке он способен проехать 650 – 700 км.

По итогам восьми месяцев 2023 года в России было продано 20878 автомобилей Changan, что в 14 раз выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля марки составила 3,4% против 0,3% годом ранее, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры Changan начали продажи седана Changan Lamore, который стал 15-й по счету моделью в продуктовой линейке бренда на российском рынке. Стоимость новинки составляет от 2 млн 789 тыс. 900 рублей.

«Модельный ряд Changan обязательно увеличит объем продаж этой марки. Сейчас представлены автомобили на любой вкус и совершенно в разном ценовом диапазоне – от бюджетных моделей, таких как Changan Alsvin и Changan CS35 до премиального сегмента линейки Changan UNI. Также появился новый пикап Changan Hunter Plus, что достаточно эксклюзивно для российского рынка», – комментирует руководитель группы развития новых брендов «АвтоСпецЦентр Внуково» Ольга Михайлова.

По ее мнению, флагманский кроссовер Changan UNI-K будет самым востребованным автомобилем в линейке UNI. Также растет интерес к купе-кроссоверу UNI-T. При этом объемообразующими моделями останутся Changan СS35 и CS55, которые займут не менее 50% от всех продаж.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Changan