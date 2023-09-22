ТОП-10 самых распространенных автомобилей, которыми владеют юрлица

В рамках подготовки отчета «Корпоративный парк ТС в РФ на 01.07.2023 г.» эксперты агентства «АВТОСТАТ» выяснили, какие легковые автомобили чаще всего встречаются во владении юридических лиц.

Лидирует тут универсал LADA Largus – на 1 июля нынешнего года во владении юрлиц находилось 79 тыс. таких машин. На втором месте в этом рейтинге находится 3-дверный внедорожник LADA Niva Legend с показателем 70,5 тыс. единиц. Немного отстает от него Volkswagen Polo (70,2 тыс. шт.), который оказывается самой распространенной иномаркой в корпоративном парке.

Кроме них, в ТОП-10 таких моделей попали: Toyota Camry (67 тыс. шт.), Renault Logan (61,4 тыс. шт.), УАЗ «Патриот» (52,2 тыс. шт.), Chevrolet Niva (51,8 тыс. шт.), Hyundai Solaris (51,5 тыс. шт.), Kia Rio (47,5 тыс. шт.) и УАЗ «Хантер» (46,4 тыс. шт.).

Более подробная информация о состоянии парка транспортных средств, находящихся во владении юридических лиц, содержится здесь.

Фото: АВТОСТАТ