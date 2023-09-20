Мировые продажи OMODA превысили 100 тысяч автомобилей

Марка OMODA по итогам августа 2023 года реализовала по всему миру 16686 автомобилей, что на 6% превышает результат за предыдущий месяц. Совокупный объем продаж бренда с начала года составил более 100 тыс. единиц, сообщает пресс-служба OMODA.

На сегодняшний день модельная линейка OMODA представлена на 14 различных мировых рынках. На европейском континенте марка начала успешно продвигать свои автомобили в Испании и Италии, стабильно высоким спросом пользуются модели OMODA в Австралии и Юго-Восточной Азии. А до конца 2023 года перечень экспортеров расширится до 21 страны.

Как отмечается, Россия является для глобальной марки стратегически важным рынком, который стал первой страной, где дебютировала OMODA за пределами Китая. В настоящий момент модельный ряд OMODA в России включает в себя кроссовер OMODA C5, который предлагается в двух модификациях с передним и полным приводом, а также седан OMODA S5 и его «заряженную» версию S5 GT. В четвертом квартале 2023-го в нашей стране ожидается первый электромобиль бренда – кроссовер OMODA Е5.

По итогам восьми месяцев 2023 года в России было продано 24333 автомобиля OMODA, 21856 единиц из которых – это кроссовер C5, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Стоит отметить, что в августе OMODA C5 впервые вошел в ТОП-3 самых популярных кроссоверов на российском рынке с показателем 4632 реализованных автомобиля.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: OMODA