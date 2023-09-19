Volkswagen представил кроссовер Tiguan нового поколения

Новый Tiguan стал первой моделью на платформе MQB evo с матричными фарами нового поколения. Модель увеличилась в длину на 3 см по сравнению с кроссовером второго поколения, высота, ширина и колесная база не изменились.

Новый Volkswagen Tiguan построен на платформе MQB evo, на которой базируются другие актуальные модели марки, в том числе Passat (B9), Tavendor и Talagon. Кроссовер получил гибридную систему, которая позволяет преодолеть около 100 км на электротяге. В моторную гамму также вошли турбированные дизельные и бензиновые двигатели.

Оснащение нового Tiguan включает улучшенную адаптивную подвеску, кресла с массажем и вентиляцией, а также такие системы помощи водителю, как ассистент смены полосы и функцию удаленной автоматической парковки при помощи смартфона. В салоне установлены цифровая приборная панель, проекционный дисплей и 15-дюймовый экран медиасистемы. Управление трансмиссией Tiguan перенесено на подрулевой переключатель (как у нового Passat и электрокаров линейки ID).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Volkswagen представила новое поколение Volkswagen Passat Variant, который поступит в продажу на европейском рынке в первом квартале 2024 года. В процессе изменения структуры рынка и спроса модель будет предложена только в кузове универсал. В свою очередь, отказ от седана Passat марка компенсирует электрическим Volkswagen ID.7, представленного минувшей весной.

Кроме того, в 2024 году должны увидеть свет рестайлинговые Golf и Tayron – компакт-кросс для китайского рынка, а еще через год немецкая марка представит обновленный T-Roc. Это будут последние новые автомобили Volkswagen с ДВС, после чего разработка топливных машин будет прекращена.

Фото: Volkswagen