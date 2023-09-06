В Москве представлен полноприводный «Соболь NN 4x4»

Как сообщает пресс-служба ГК «СТТ», для полноприводных автомобилей поколения NN разработан оригинальный передний модуль с подрамником, редуктором и независимой пружинной подвеской. Другой полностью новый узел – раздаточная коробка с прямой передачей, планетарным понижающим редуктором и электронным управлением поворотной шайбой. Как отмечается, отказ от рычагов механического переключения режимов раздаточной коробки позволяет уменьшить уровень шума в кабине, а применение шарниров равных угловых скоростей в приводах передних колес и карданной передаче обеспечивает минимальный вибрационный фон и повышает плавность движения автомобиля. Оба межколесных дифференциала снабжены блокировками. Дополнительно внедрена фронтальная силовая защита двигателя и радиатора и установлено заднее буксирное устройство с двумя проушинами для крепления троса. Для «Соболя NN 4х4» предусмотрены два варианта комплектации: более простая All-Road и Off-Road, которая включает расширенный пакет оборудования, в том числе силовые бамперы с точками крепления лебедки, шноркель, дополнительную защиту элементов трансмиссии, внедорожные шины и т.д.

По габаритам (5110х2068х2445 мм) и колесной базе (3005 мм) «Соболь NN 4х4» не отличается от заднеприводных модификаций. На выбор будет предложены два типа двигателей: дизельный 2.8 и бензиновый 2.7. Оба мотора работают в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, в четвертом квартале 2022 года Горьковский автозавод начал производство нового поколения легкого коммерческого автомобиля «Соболь NN» полной массой 2,5 и 3,5 т. Инвестиции «Группы ГАЗ» в разработку и запуск производства «Соболь NN» составили 3,25 млрд рублей. Как отмечается, появление в линейке автомобилей ГАЗ городского фургона «Соболь NN» отражает быстро растущий спрос со стороны служб доставки и компаний, работающих в сегменте онлайн-торговли, в компактном, маневренном и в то же время вместительном и комфортабельном развозном автомобиле. За счет небольших габаритов и малого радиуса разворота (5,4 м) автомобиль может легко перемещаться в интенсивном транспортном потоке, проезжать по узким улицам и загруженным складским помещениям, парковаться во дворах, не создавая помех легковому транспорту.

Фото: ГК «СТТ», АВТОСТАТ