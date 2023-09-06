Audi представила обновленный кроссовер Q8

Компания Audi представила рестайлинговый кроссовер Q8, который поступит в продажу до конца 2023 года.
Как пишет газета «Коммерсант», автомобиль получил новые лазерно-люминофорные фары HD Matrix и OLED-фонари с адаптивным режимом работы, но эта оптика является опцией для кроссовера.
Внешний вид обновленного Audi Q8 отличают переработанные бамперы, а также решетка радиатора с новым рисунком – каплевидными секциями у базовых версий и L-образными ламелями у S line. В салоне улучшены материалы отделки и добавлены новые варианты декора, а также расширена функциональность мультимедиа.
В технической части изменений не произошло: версии 45 TDI и 50 TDI оснащаются 3-литровым турбодизелем V6 мощностью 231 л.с. и 286 л.с. соответственно, а модификация 55 TFSI имеет 340-сильный 3-литровый бензиновый турбомотор V6. Все моторы сочетаются с 48-вольтовым стартер-генератором, 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом. «Заряженный» Audi SQ8 сохранил прежний 507-сильный 4-литровый V8.
Обновленный и Audi SQ8 уже доступны к заказу. Позднее дебютирует рестайлинговые гибридные версии и флагманский Audi RS Q8.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Audi анонсировала план развития бизнеса на ближайшие годы, в рамках которого марка перейдет на производство электромобилей. Так, с 2026 года все новые модели Audi будут иметь полностью электрическую силовую установку. В 2029 году все производственные площадки марки будут выпускать как минимум одну полностью электрическую модель автомобиля. Что касается моделей с двигателями внутреннего сгорания, то к 2033 году немецкий автопроизводитель намерен полностью отказаться от производства таких машин. Освободившиеся производственные мощности марка займет выпуском электромобилей.
Фото: Audi