Audi представила обновленный кроссовер Q8

Компания Audi представила рестайлинговый кроссовер Q8, который поступит в продажу до конца 2023 года.

Как пишет газета «Коммерсант», автомобиль получил новые лазерно-люминофорные фары HD Matrix и OLED-фонари с адаптивным режимом работы, но эта оптика является опцией для кроссовера.

Внешний вид обновленного Audi Q8 отличают переработанные бамперы, а также решетка радиатора с новым рисунком – каплевидными секциями у базовых версий и L-образными ламелями у S line. В салоне улучшены материалы отделки и добавлены новые варианты декора, а также расширена функциональность мультимедиа.

В технической части изменений не произошло: версии 45 TDI и 50 TDI оснащаются 3-литровым турбодизелем V6 мощностью 231 л.с. и 286 л.с. соответственно, а модификация 55 TFSI имеет 340-сильный 3-литровый бензиновый турбомотор V6. Все моторы сочетаются с 48-вольтовым стартер-генератором, 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом. «Заряженный» Audi SQ8 сохранил прежний 507-сильный 4-литровый V8.