Volkswagen представил новый универсал Passat

Компания Volkswagen представила новое поколение Volkswagen Passat Variant, который поступит в продажу на европейском рынке в первом квартале 2024 года. В процессе изменения структуры рынка и спроса модель будет предложена только в кузове универсал. В свою очередь, отказ от седана Passat марка компенсирует электрическим Volkswagen ID.7, представленного минувшей весной.

Как пишет портал Autonews.ru, Passat Variant изменился как внешне, так и в салоне. Например, на передней панели установлен большой дисплей с информационно-развлекательной системой. Также повышенный уровень комфорта обеспечат сиденья ergoActive Plus с функцией массажа.

Главным новшеством модели стала платформа MQB evo. Универсал Passat Variant девятой генерации стал первым Volkswagen на этой «тележке». MQB evo может похвастаться адаптивным управляемым шасси DCC Pro, увеличенной на 50 мм колесной базой.

Для Volkswagen Passat Variant предусмотрена широкая линейка силовых агрегатов. Для автомобиля доступны 2-литровые бензиновые турбомоторы мощностью 204 и 265 л.с., три турбодизеля мощностью 122, 150 и 193 л.с., а также гибридные установки. Например, машина может оснащаться мягкой гибридной установкой, в основе которой лежит 150-сильный турбомотор, оснащенный 48-вольтовым стартер-генератором. Также для модели доступно две подключаемые гибридные версии с суммарной мощностью 204 и 272 л.с. Они оснащаются батареей емкостью 19,7 кВт-ч, что позволяет преодолевать на одной зарядке до 100 км. Привод – передний или полный.