«Соллерс» ищет нового партнера для производства грузовиков на бывшей площадке Isuzu

Компания «Соллерс» может начать производство грузовых автомобилей на площадке японской Isuzu в Ульяновске совместно с новым партнером, следует из отчета компании. Ранее контроль над «Исузу Рус» полностью перешел группе «Соллерс». Также предприятие было переименовано в АО «Соллерс комтранс», сообщает агентство «ТАСС».

Напомним, компания «Соллерс» закрыла сделку по приобретению 100% долей АО «Исузу Рус» в июле 2023 года. Таким образом, Isuzu покинула российский рынок, на котором марка была официально представлена с 2006 года. В связи с логистическими сложностями и объявленным запретом экспорта машинокомплектов Isuzu из Японии, поставки в Россию были полностью приостановлены в марте 2022 года. Решение о передаче российского бизнеса было принято на основании того, что в сложившейся ситуации невозможно спрогнозировать сроки возобновления поставок и производства автомобилей Isuzu в России.

В рамках договора по продаже компания «Соллерс» будет осуществлять поставки запасных частей для грузовых и легковых автомобилей Isuzu с целью выполнения гарантийных обязательств перед клиентами и обеспечения сервисного обслуживания в России. Также «Соллерс» планирует перезапустить работу производственной площадки «Исузу Рус» в г. Ульяновске с целью обеспечения загрузки существующих производственных мощностей и сохранения рабочих мест сотрудников.

Напомним, в рамках совместного предприятии с «Соллерс» в 2006 году в Ульяновске была открыта производственная площадка по сборке грузовых автомобилей Isuzu, где с 2014 года осуществлялось полномасштабное производство, включая сварку, сборку и окраску кузовов. Проектная мощность предприятия «Исузу Рус» составляет 5 тыс. машин в год. Инвестиции в проект достигли в общей сложности почти 200 млн рублей. Завод в Ульяновске выпускал полную линейку грузовых автомобилей Isuzu массой от 3,5 до 33 тонн.

Фото: «Исузу Рус»