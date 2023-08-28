Раскрыты характеристики нового пикапа Sollers

Новый пикап Sollers, производство которого будет налажено на заводе «Соллерс» во Владивостоке, представляет собой модель JAC T6 образца 2015 года. Как рассказал порталу Motor.ru директор по технологическому развитию и индустриализации «Соллерс» Виктор Зорников, пикап будет оснащаться 2-литровым турбодизелем в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Стоит отметить, что у рамного 5,3-метрового пикапа JAC T6 грузоподъемностью 800 кг, который послужил прообразом пока безымянной новинки Sollers, в настоящий момент в российской гамме T6 два турбированных двигателя объемом 2 л: бензиновый и дизельный.

Между тем, в «Соллерс» намерены унифицировать пикап с легким грузовичком Argo. На малотоннажной модели дизель с маркировкой HFC4DB2-1D выдает 130 л.с. и 288 Нм крутящего момента. Со второго квартала 2024 года и силовой агрегат, и механическую коробку передач планируется локализовать в России: это позволит снизить себестоимость Argo, будущего пикапа и дизельных внедорожников УАЗ.

На сегодняшний день цены на JAC T6 китайской сборки составляют от 2,65 млн рублей. Однако после начала продаж пикапов под маркой Sollers из российской линейки JAC «шестерка» исчезнет. Преемник уже добрался до нашей страны: более дорогой и современный грузовичок T8 Pro стоит от 2,82 млн рублей.

Фото: JAC